Käid alati «igaks juhuks pissil ära»? Põhjus, miks see tõeliselt ohtlik on

Keskmiselt käivad inimesed 24 tunni jooksul umbes kaheksa korda pissil. Kuid kui külastad tualetti isegi siis, kui häda pole veel käes, on kordade arv veelgi suurem.

Liiga sage pissimine tekitab urineerimiseks vajalikele lihastele stressi. Kui pissid isegi siis, kui hädaolukorda pole, on see pikas perspektiivis ainult häiriv.

Kusepõie sein on lihaseid täis ja kui neid rakendatakse liiga sageli, muutuvad nad ülekoormatuks, mistõttu ei pruugi põis enam hästi töötada. Lihased muutuvad lõdvemaks ja pärast seda võid kannatada kusepidamatuse all.

Põie üle kontrolli kaotamine on tavaline probleem. See mõjutab 10-36 protsenti täiskasvanutest, kellest enamik on naised ja üle 60-aastased. Uriinipidamatus tekib kergesti, kui köhid, aevastad või tõstad midagi rasket.