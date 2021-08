Mures vanemad: meie 17-aastane tütar on seksuaalsuhte loomiseks liiga noor

Ema on mures - tema tütar soovib ööseks kutsuda oma poiss-sõpra, kuid ema muretseb millist eeskuju annab ta oma noorematele õdedele-vendadele.

«Nad on koos olnud veidi alla aasta ja ta on tõesti tore poiss,» on ema süda rahul.

«Kuid oleme mures, et ta on seksuaalsuhte loomiseks liiga noor ja tema 10-14-aastasele õvedele ei oleks see heaks eeskujuks.»

«Poisi vanemad on armsad ja neid oleme juba tundnud aastaid. Nad võtavad seda teemat palju rahulikumalt ning lasevad pojal elada oma elu.»

Antud teemal võttis sõna ka suhtenõustaja Coleen, kes tõdes, et tema ei nõustu tütre vanematega.

«Tüdruk saab kohe 18 ehk ta on juba põhimõtteliselt täiskasvanu. Teie pere suhted poisid vanematega on head ning noormeest te usaldate.

Kui neiu tooks pidevalt koju erinevaid poisse, oleks asi teisiti.

Mis puudutab õdedele-vendadele eeskuju andmist, siis arvan, et kui ta üldse midagi annab, siis ainult head. Kui nad näevad teda õnnelikus suhtes, siis on see neile just suurepäraseks eeskujuks.

Tõepoolest on imelik ja harjumatu mõelda meie lapsi elamas täiskasvanuelu - mäletan isegi, kui nägin esimest korda pealt, kuidas mu poeg peol oma tüdruksõpra suudles. See oli kummaline, sest minu jaoks oli ta ikkagi viieaastane. Aga sellest mõttest tuleb lahti lasta.

Teie tütar on alati oma poiss-sõbra vanemate juures, kuid täpselt samahästi võiksid nad hängida ka teie kodus.

Suhtuge neisse kui noortesse täiskasvanutesse, sest seda nad ju ongi.»