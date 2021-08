Eesoleval ööl pöördub viimaks ka Uraan retrograadseks - see on siis lisaks Jupiterile, Saturnile, Neptuunile, Pluutole ja Chironile, mis juba tegutsevad retrograadselt meie siseelu kallal. Ajal, mil nii paljud planeedid mõjutavad meid oma retrograadses faasis, tuleb meil vaadata sissepoole, tegeleda lõpetamata projektidega ning mõelda järele nende küsimuste osas, mis on meie jaoks siiani lahendatama.