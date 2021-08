Eilses artiklis tutvumise 12. maja tähendusega ning uurisime, mida näitab meie kohta sodiaagimärk, millest 12. maja algab. Järgmiseks on oluline uurida, kas selles majas asub planeete, kuna need planeedid aktiveerivad meie jaoks 12. maja ja nende energiat kogeme just läbi selle valdkonna.

Planeedid 12. majas on otsekontaktis meie alateadvusega ja kõigega, mis kuulub meie juurde, kuid on meie eest varjatud. Lisaks tekib läbi 12. maja side ka kollektiivse alateadvusega - meie alateadvus sulandub seal universaalse teadvusega. See on võib-olla raskesti hoomatav valdkond, kuid oma nähtamatuse juures mõjutab see meie elu tohutul määral.