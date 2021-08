Kui sa kohtud uue inimesega, võib esmakohting minna hästi või siis halvasti. Kui juhtub see imeline sündmus ja te omavahel klapite, võite end peagi ka linade vahelt leida. Kuid alguses ei saa sa üldse kindel olla, et sina oled ainus inimene, kellega ta magab. See ei pruugi sulle aga eriti mokkamööda olla.

Ja et sellest veel vähe poleks – see käitumine on nii tavapärane, et on saanud endale suisa nime. Just, inimest, kes magab salaja mitme inimesega korraga, nimetatakse nüüdsest Prussakaks.