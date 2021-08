ÜLEVAADE ⟩ Riigid, kuhu reisides pole vaktsineeritutel testimiskohustust

Nagu näha, saavad vaktsineeritud ilma täiendava testimisnõudeta reisida peamiselt Euroopas, kuna hetkel on see ainus piirkond maailmas, kus vaktsineerimise tõendamise kontroll on enam-vähem usaldusväärselt paigas. Tuleb siiski arvestada, et riikide sisenemisnõuded on pidevas muutumises ja jooksev seis tasub enne minekut üle kontrollida. Mõned riigid, kuhu juulis sai ilma täiendava PCR testita, on testimisnõude augustis uuesti kehtestanud.