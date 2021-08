Piinlik: kohtinguäpp pani õe ja venna omavahel paari

Rosie postitas kohtingurakendusepange Twitterisse, kus kirjutas: «Hinge pakkus just, et ma peaksin klappima oma vennaga. Muidugi ütlesin ma ei, aga Hinge surus asja edasi.»

Rosie lisas hiljem, et kuna loomulikult ei saanud Hinge kuidagi teada, et nad on omavahel lähisugulased, ei süüdista ta rakendust, kuid siiski on tema jaoks uskumatu, et kõigist Londoni meestest pakuti talle just oma venda.