Praegu on Duddinil parem, kuid kummalisel kombel ei saa ta ikka veel süüa šokolaadi ega putru. Tema haigus on tekitanud arstides ja spetsialistides tõelist hämmingut.

Duddini vanemad avastasid, et laps on haige, kui ta oli vaid nädalane. Ta võttis paar sõõmu piima ning hakkas kohe nutma. Beebil tekkis mitu korda kopsuinfektsioon, siis aga viidi kolmekuune Duddin kiiruga haiglasse, kuna ta enam ei hinganud. «Meile öeldi, et ta on suremas,» ütles Duddini ema Kimberly. «Nad ei saanud aru, kuidas ta veel elus püsis.»