Tunnistame seda endale või mitte - soojad suvepäevad on selleks aastaks läbi ning sügis on peagi ukse ees. Hea uudis on see, et poelettidele on ilmunud mitmeid huvitavaid parfüüme, mille abil sobustesse sügispäevadess pisut särtsu tuua. Alt leiad 7 lõhnasoovitust algavaks sügiseks.