Joodikud või napakad? Pange end valmis, Kihnu mees teeb õige pea comebacki!

«Minu Kihnu. Külas või külata» FOTO: Petrone Print

Kõige hullem kuvand kihnlaste kohta nõukaajast on Kihnu kui alkohoolikute saar. Kohapeal on see kõik muidugi tekitanud ohtralt poleemikat ja solvumist. Olen selle kujutluspildi üle palju mõelnud. Minu arvamus on see, et osale peredele on alkoholism olnud kahtlemata probleem. Ja mitte üksnes meeste joomarlus kolhoosiajal, mil tekkis kuvand naistest, kes purjus abikaasat mootorratta külgkorvis kõikvõimalikest kohtumispaikadest koju veavad, vaid seitsmekümnendatest alates omandas üha suurema kaalu naiste alkoholismgi. Alkohol muutus elu loomulikuks ja lahutamatuks osaks.

Mere keskel asuv pea 700 püsielanikuga saar, kus majanduslik heaolu oli saavutanud kõrgtaseme ning ajastule iseloomulikult puudusid mõistlikud võimalused raha kulutada või hobidega tegelda, oli soodne pinnas alkoholismi tekkeks. Nii saigi peamiseks vaba aja veetmise viisiks tuua poest kast viina ja see üheskoos ära juua. See oli seitsmekümnendatel-kaheksakümnendatel väga tavaline. Need, kel avaldus joomarigeen, jäidki allakäigu teele, kuid osa rabeles välja.

Arvan, et Kihnus ei ole alkohoolikute protsent kõrgem kui mujal Eestis. Ma ei tugine küll mingitele uuringutele või andmetele, kuid alkohoolikud poleks suutnud luua ega hoida niivõrd tugevat kultuuripärandit, see kõik oleks ammu maha joodud. Tõsi, alkohoolikud on tänapäevani Kihnus täiesti olemas, kuid sageli on just mandrilt tulnud mehed Kihnus hirmsal kombel jooma hakanud. Eriti solvab Kihnu mehi see, kui selliseid teleekraanil nende pähe esitletakse. Samuti oli enamik tublisid saare mehi solvunud Mark Soosaare kaheksakümnendail valminud filmi «Kihnu mees» üle, mis madaldas Kihnu meest ja esitles probleemi pigem mittekihnlaste näitamisega. Selge, filmi eesmärk oli tõsta esile tollal Nõukogude Liidus üha kasvanud alkoholiprobleemi, kuid kihnlastele oli vastuvõtmatu, et seda just nende kultuuri näitel tehti. See oli tublidele pereisadele paras hoop. Aga selline see meediamaailm on: mida neist igavatest töörügajatest ikka rahvale näidata! Ega praegugi maailmameedias teisiti ole, ikka tikuvad mehed tagaplaanile või oma tegemistega naiste varju jääma. Keskpärasus ei köida kedagi.

Mis aga puudutab teist probleemi – sugulusabielusid ja neist tulenevaid võimalikke arenguprobleeme –, siis siinkohal saab tõdeda, et Kihnu on ajas olnud siiski üpris avatud. Sugulusabielu kui selline on ajaloos sage nähtus ja see pole nii ainult Kihnus, vaid igal pool. Saarel oli valikuid aga veel vähem. Lähisugulased Kihnus ei abiellunud, seda keelati. Küll võisid paari minna nõbude lapselapsed või viienda põlve sugulased – selles polnud midagi ebatavalist ei Kihnus ega mandril. Sellest tulenevalt oleme siin peaaegu kõik hõimlased.