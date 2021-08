Elu Kihnus: paraku on perekondi, kes püüavad arhailist kihnu keelt välja tõrjuda

Paraku on Kihnus neidki perekondi, kes püüavad Kihnu keelt kui midagi iganenut ja arhailist tõrjuda, pöördudes just laste poole kirjakeeles, et näha sel viisil välja kultuursem, autoriteetsem või haritum. Eriti koomilised on kõrvaltvaatajale need vanavanemate pöördumised laste kui «teiste», mitte omasuguste poole tugeva aktsendiga, kuid igati pingutatud vigase kirjakeele abil. Selline alateadlik «tsiviliseerumisprotsess» on Kihnus kahjuks tugevasti tunnetatav. Positiivse poole pealt näen siiski naasmist Kihnu keele juurde just noorte seas. Kahekümnendates eluaastates või mõnel juhul juba gümnaasiumi ajal tekib sisemine tung oma identiteeti ning kuuluvust keele abil rõhutada ehk keelepaelad lähevad heas mõttes valla ja tehakse selge valik Kihnu keele kasuks. Noorte kihnlaste omavaheline vestlus on sageli kihnukeelne, nõnda näitavad minu luureandmed.

Millal saab Kihnu laps täiskasvanuks? Minu arust toimub see siirderiitus just põhikooli lõpetamisel, sest siis lahkub laps kodusaarelt ja alustab iseseisvat elu linnas. Linn on kihnlastele Pärnu. Kihnu kooli lõpetamine on suur pidu perele ja kogukonnale. Isegi kui klassis on vaid kaks–kolm õpilast, osaleb lõpupeol enamik kogukonnast, kõik tulevad õnnitlema ja toovad lilli, ristivanemad lisaks rikkalikke kingitusi ja ümbrikke. Järgneb pidu täiskasvanutele ja lõkkeõhtu noortele, koolilõpetajad lähevad sõpradega mere äärde lõkkele, küpsetatakse vorsti, süüakse salatit ega puudu ka alkohol, mis kogukonna vaikival nõusolekul on põhikooli lõpupeol lubatud. Sageli liituvad noored pärast oma lõkkeõhtut taas täiskasvanute peoga, nii oli see ka minu suuremate laste lõpetamisel, sest mängis ansambel ja nad tulid sinna tantsima.

Kolm aastat gümnaasiumis või kutsekoolis hoiab last üldjuhul veel väga kodu küljes kinni ja ta tuleb iga nädal reedeõhtuse praamiga koju ja sõidab pühapäeval taas linna tagasi, kuid mõnel juhul võib see muutuda. Osa noori läheb Kihnule gümnaasiumiaastail kaotsi ja võõrandub, kuid see protsent on siiski väike ja erandlik. Suurem võõrandumine tuleb ülikooliajal, mil eemalolekud aina pikenevad. Näen seda oma poja näitel praegu hästi: tema käigud koju on harvaks jäänud ja seotud ikka mõne suure püha või sündmusega. Samal ajal veedab tütar Liis iga vaba hetke Kihnus, tuleb esimesel ja lahkub viimasel võimalusel.