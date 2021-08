Kihnlaseks sünnitakse mitte ainult haiglas, vaid ka praamil ja autos

«Minu Kihnu. Külas või külata» FOTO: Petrone Print

Kuidas sünnitakse kihnlaseks? See on viimased viis aastakümmet juhtunud Pärnu haiglas, kust siis titega koju tullakse. Tavaliselt minnakse enne oodatavat sünnituse tähtaega nädal või paar varem linna sugulaste või sõprade juurde ootele. Seda pikka ooteaega kodust eemal on Kihnu naised ikka kõige hullemaks pidanud, eriti kui tähtaeg üle läheb, nii on mõnel tulnud pea kuu kodustest eemal olla. Üldjuhul läheb siiski libedamalt ja peagi jõuab ema lapsega koju. Eks tule ette ka erakorralisi juhtumeid, kui sünnitus algab oodatust varem. Varasemal ajal viidi sünnitama hakkav naise kohe paadiga Pärnusse ja saadeti sünnitusmajja, nüüdseks on lisandunud võimalus sõita helikopteri või praami erireisiga mandrile, kuhu on vastu kutsutud kiirabi. Siiski pole kõik haiglasse jõudnud, nii sündis 1997. aastal Soometsa Robin Kihnu praami peal ja 1978. aastal Tumapeetri Argo haigla poole sõitvas kiirabiautos ning need pole kaugeltki ainsad ekstreemsemate juhtude näited.

Tite sündimise korral on kohustuslik osa isal teha titeliitu, see tähendab, et kogukonna liikmed saavad selle rõõmusõnumi puhul napsu, ennekõike muidugi pere ja lähimad sõbrad. Igasugune liidu tegemine on Kihnus üldse tänapäevani tähtis, enamasti on see autuliit ehk juhtub siis, kui keegi uue auto ostab ja kõik seda imetlema tulevad.

Lapse sünni imele ja sellega kaasnevale rõõmule eelnevad igasugused ended ja keelud: mida võib teha ja mida mitte. Näiteks ei tohi titeline* naine vaadata tulekahju poole, siis võivad titel tulla tulemärgid. Raskuste ülesupitamine võib põhjustada selle, et lapsel on sündides nabanöör ümber kaela. Ikka ennustatakse, kas oodata on poissi või tüdrukut, näo ja kõhu kuju järgi: kes näost lapiline ja halb välja näeb, saab tütre, kes raseduse ajalgi kena, sellel tuleb poiss. Ümmargune kõht – tüdruk, kandiline kõht – poiss. Või oli see vastupidi...

Titelise naisega teel kohtumine toob alati õnne ja näiteks kalurile suure kalasaagi. Mäletan ikka, kuidas meil kodus naerdi Veera Kollat, kalameest naabertalust, kes oli väga ebausklik ja kala püüdma minnes jälgis kõiki endeid. Vahel naised kiusasid teda, näiteks elas Kiusu talus vana lesknaine Sinikäs, kes siis hommikuti Kollale paljast perset näitas ja sellega kalamehe päeva ära rikkus, Kolla pööras ratta ringi ja sõitis koju tagasi. Samasugune ebaõnn tabas siis, kui vanatüdruk vastu tuli, kui aga tulijaks oli titeline, võis oodata rohket kalasaaki. Samuti siis, kui tehti kalaõnnõ, see tähendab magati öösel naisega, vastupidi oli hülgepüügil: kes oli öösel katsn naist, oli ärä rikn ülgepüüst**.