HINNAVÕRDLUS ⟩ Soodsaima hinnaga koolitarbed saab osta just sellest poest

Swedbanki Rahaasjade Teabekeskus koostas nelja jaeketi põhjal esimesse klassi mineva lapse koolikaupade hinnavõrdluse, millest selgus, et soodsaima hinnaga saab koolitarbed osta Maxima e-poest, kus need maksavad 31 eurot. Järgnevad Rimi e-pood, kus koolikaubad maksavad 38 eurot, Selveris on soodsaimate koolikaupade hind 42 eurot ja Prismast soodsaima hinnaga koolitarbeid ostes on hinnaks 51 eurot.