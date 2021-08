Ehtsad söed, sushi ja värvilised kokteilid: T1 pakub preilidele luksuslikke toiduelamusi

Esimesena ootas meid Sushi Burger Bar . Eemalt paistis, et tegu on väikese armsa kohvikuga, aga tegelikult avaneb sisse astujatele avar ja hubane restoranisaal ning imelise linnavaatega terrass. Enne maha istumist lubame juba tagasi tulla, et sõbrannadega kokteile nautida.

Menüü on pandud kokku külastajate lemmikutest: sushid, mahlased burgerid, kodused limonaadid ja palju palju muud. Palusime endale serveerida restorani parimaid palu ja neid me ka saime. Gastronoomiline aplaus, me olime hetkega võlutud. Eriliselt toome välja selle restorani serveeringud, käsi südamel, need olid imetabased ja neid peab lihtsalt ise nägema. Avatud kööki on tore jälgida ja kes pole autoga, sellel soovitame küsida peremehe salaretsepti järgi tehtud sangriat!