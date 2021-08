Kolmas nädal veganina: lõkkel valmistatud toidud on lihtsalt võrratud!

Elise kirjeldab järgmiselt:

«Kolmas nädal oli mul väga huvitav ja erakordne, kuna nädala lõpu veetsin esimest korda elus veganina metsas. Ehk siis veetsime sõpradega kolm päeva Kollassaare metsaonnis – keset metsa väikeses majakeses, kus ei olnud isegi elektrit. Küll aga sai lõkke peal katlas väga häid toite teha.

Vürtsikas läätsesupp. FOTO: Erakogu

Hästi tore oli see, et kõik söögikorrad olid juba ette planeeritud nii, et ka mina ainukese veganina seltskonnas saaksin korralikult söönuks. Esimene toit reede õhtul oli kookospiimaga vürtsikas läätsesupp. Laupäeva hommikul tegime kaerahelbeputru ja päeval boršši. Õhtul tegime lõkke peal ise hot dog'i saiu, mida mina siis sain süüa lihtsalt ketšupi ja sinepiga, ilma vorstita. See oli ka ainuke kord, kui korraks mõtlesin, et võiks ju ka ühe hot dog'i süüa, aga siiski seda ei teinud.

Lõkkel valmistatud boršš. FOTO: Erakogu

Kokkuvõtteks ütleks, et värskes õhus tehtud ja söödud toidud maitsesid ikka ülihästi! Huvitav oli ka see, et toitumisega seotud teemad tulid selle kolme päeva jooksul palju jutuks ja üldiselt oldi väga huvitatud veganluse teemast. Tahaks ka tänada kõiki soovitajaid «Jah, see on vegan!» grupist, kes andsid häid nõuandeid, mida võiks sellisele matkale kaasa võtta, nagu näiteks kaloririkas kaeraküpsis, kiirkaerahelbed ja vegan kiirnuudlid.

Matkale kaasa võetud kaeraküpsis. FOTO: Erakogu

Kodus ollakse ka juba minu toitumisega väga ära harjutud. Vend saadab soovitusi toitudest, mida ta poes sildiga «vegan» näeb ja proovib ka ise väljas süües vegantoite. Elukaaslane tegi meile see nädal sojahakisest Bolognese kastet ja vegan paellat, ütles sealjuures, et temast on saamas vegankokk. Sõbrad on ka juba pigem harjunud ja on väga arvestavad sellega, et ma kõike ei söö. Samuti on sõbrad ja ka sõprade sõbrad saatnud soovitusi toitumise ja vitamiinide kohta, mida peaks nüüd juurde võtma ja ausalt öeldes on neid nii palju, et ma järgmise nädala eesmärgiks võtangi selle vitamiinide maailma uurimise.

Kodus valmistatud paella. FOTO: Erakogu

Väljakutse uudiskiri keskendus ka sellel nädalal vitamiinidele ja mineraalainetele, et keha saaks neid ikka piisavalt, kas siis toitudest või toidulisanditest. Näiteks kaltsiumit saaks piisavas koguses, kui süüa iga päev rohelisi lehtköögivilju või juua taimseid piimasid ja värskelt pressitud apelsinimahla. A-vitamiin tuleb näiteks porgandist, kõrvitsast, bataadist ja spinatist. Rauda saab kaunviljadest ja samuti rohelistest lehtköögiviljadest. Toidulisanditena soovitatakse juurde võtta oomega-3-rasvhapet ja D-vitamiini. Piisava proteiini koguse saab keha samuti kaunviljadest.