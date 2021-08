Paljud usuvad, et õige partneri vastu ei hääbu tunded kunagi. Tegelikult kestab kõikehõlmav armumise tunne maksimaalselt kaks aastat ning on võrreldav suisa narkosõltuvusega. Pole mingit alust arvata, et tunne võiks igavesti kesta. Pöörasest armumisest kujuneb aastatega armastus - tunnete end teineteise seltsis mugavalt ning teil pole üksteise ees ühtki saladust. On etappe, mil käite teineteisele närvidele ja voodielu jääb unarusse, kuid tugevad inimesed tulevad sellest käsikäes välja.