SUUNAMUDIJA TRAHVI EI TASUNUD ⟩ Pesaleidja MTÜ krediteerib Triinu Liis McNairnile esitatud leppetrahvi

Pesaleidja MTÜ teeb oma sotsiaalmeedia postituses avalduse, et krediteerib suunamudijale esitatud leppetrahvi ning lõpetab omalt poolt selle teema. Eelmist lugu on järelloetav siin: Suunamudija Triinu Liisi kassid viis varjupaika abikaasa Justin.

Küll aga ei ole hetkel toimuv üleriigiline kättemaksmine igas foorumis ja meediakanalis antud rikkumise eest enam vajalik. Lisaks oleme veendunud, et konkreetsed inimesed enam ühtegi looma ei adopteeri, seega puudub võimalus neid ka hiljem hüljata.

See leppetrahv ei korva juba ammu enam MTÜ liikmete kulutatud aega, mis on kasside otsese abistamise asemel kulunud kirjade, telefonikõnede, arutelude ja hilisema aruandmise peale.

Toome veel eraldi välja, et Pesaleidja MTÜ arhiveerib kõik meie loovutuslepingud. Seega ei vasta tõele väide, et meil pole allkirjastatud lepingut alles. Samuti on antud teguviis ainukordne ega kordu enam tulevaste lepingurikkujate puhul.