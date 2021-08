Kõige paremad ja halvemad viisid, kuidas vastata tööintervjuu kardetuimale küsimusele

Personalispetsialist Jane McNeil ütleb, et tööandjatel on põhjus selle küsimuse küsimiseks – nad tahavad teada, kuivõrd hästi sa end tunned ja endast teadlik oled. Kui sa tead oma tugevaid ja nõrkasid külgi, siis on sul võimalik paremini neile toetud ja teisi arendada.