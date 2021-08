View this post on Instagram

Šotimaal Edinburghis asuv Gordon Streeti kohvik on tembeldatud «tundetuks» selle eest, et nad kasutavad võileiva reklaamis Põrsas Peppa pilti. Vanemad ja lapsed on šokis, sest reklaam tekitab küsimuse: kas multifilmitegelane on peekoniks praetud ja võileiva vahele pandud?