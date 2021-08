Ootamatu leid peenisemuuseumis pani mehe oma abielu väärtust hindama

Marki abikaasa jälgis iga väljapanekut vaikselt ja viisakalt, käed korralikult selja taga ja näoilme keskendunud. Mark liikus tema järel alasti mehi vaatama ning tardus, sest tundis ühe fotol oleva peenise ilmeksimatult ära. Olin šokis: «Kui tõenäoline see on, et tulen oma mehega Islandile muuseumisse ja tunnen siin ära ühe mehe kehaosa, kellega kunagi seksisin?»