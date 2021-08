Eksperdid hoiatavad sotsiaalmeedias leviva trendi eest: mehed, ärge seda küll järele proovige!

Peenise suurus on meeste jaoks hell teema. Keskmine erekteerunud peenise pikkus on 13,1 sentimeetrit ja ümbermõõt 11,6 sentimeetrit. Isegi, kui meheau on mõõtudelt veidi väiksem, väidavad spetsialistid, et see pole naiste jaoks määrava tähtsusega. Sellest hoolimata, ihaldab pea iga mees veidi suuremat varustust, kui talle on antud, kirjutab DailyStar.