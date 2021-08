Olgem ausad, inimese sõbrad ja perekond ütlevad tema kohta nii mõndagi. Kui kaaslase sõpruskonnas on palju jutukaid ja avatuid inimesi, siis on ta ilmselt ka ise selline. Seevastu, kui ta on sugulastega lähedasem kui sõpradega, on tema elus kesksel kohal tõenäoliselt perekond. Viis, kuidas kohtingukaaslane endale kallitest inimestest räägib, annab aimu, mil moel ja kui väga ta inimsuhteid väärtustab.