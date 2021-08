Kiire ja süsteemne mõtlemine tuleb ikka kasuks, ent kindlasti tasub enne otsuste tegemist arvestada sellega, mida ütleb sinu sisemine hääl.



SÕNN



Sõprade toetus on vägagi oluline. Teadmine, et sul on, keda usaldada ja kellelt nõu küsida, annab jõudu ja julgust juurde



KAKSIKUD