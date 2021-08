AGOONIA ⟩ Radioaktiivsuse tõttu on emal keelatud oma vähihaiget last imetada

Wallyl tekkisid silmaprobleemid peaaegu kohe pärast sündi. Esmalt diagnoosisid arstid beebil silmapõletiku, hiljem selgus, et imikul on haruldane vähivorm, mis tekib pehmetes kudedes: rabdomüosarkoom. Laps kaotas nägemise vasakust silmast ning arstid andsid vanematele teada, et nende poeg kaua ei ela. Vanemad olid valmis 42 nädalat kestva intensiivse kiiritusravi jaoks. Pereosa on töölt koduseks jäänud, et naise ja lapse eest hoolt kanda.

Ravi ajal saadud kiirguse tõttu muutus Wally oma lapseootel emale ohtlikuks ning arstid keelasid tal teda imetada. «Mul ei ole lubatud hoida seda kauem kui 10 minutit korraga, sest ta on täiesti radioaktiivne,» selgitas Carol. Ta kirjeldab, et tema poeg on samas väga vapper ja tema meelekindlust saab ainult kadestada. Hiljuti õppis poiss roomama. «Ta on väga iseseisev, selles väikeses mehes on palju jõudu,» lisas Carol The Sun-ile. «See on täielik agoonia, ma ei saa ise midagi teha, kasvõi mähkmeid vahetada. Pean pealt vaatama, kuidas tema isa seda teeb,» on noor ema murest murtud.