Statistika järgi on kuumadest jookidest roheline tee populaarsuselt kohvi järel teisel kohal. Ja see pole üllatav, sest rohelise tee kofeiinisisaldus on väga kõrge, mis meelitab ka kohvisõltlasi. Lisaks suurepärasele maitsele on rohelisel teel lai valik kasutusvõimalusi, sest teed saab mitte ainult juua, vaid ka igapäevaelus kasutada.