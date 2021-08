See võib tunduda imelik, kuid mõned naised on nõus voodisse minema mitte sellepärast, et see nende suurim soov ja iha on vaid hirmust partnerile pettumust valmistada. Samas vajavad naised naudingut sama palju, nii vaimset kui füüsilist. See tähendab seda, et ennekõike peavad mõlemad seda siiralt tahtma. Ärge seksige kellegi teise rõõmuks vaid ikka ainult siis, kui selleks ise tõeliselt valmis olete.