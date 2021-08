Lionel Messi pisaratega salvrätik pandi müüki miljoni dollari eest

Anonüümne müüja avaldas kuulutuse, kus kirjeldab, et lisaks pisaratele sisaldab salvrätt veidi ka jalgpalluri ninasekreeti. Kasutatud salvrätiku maksumus on miljon dollarit (850 000 eurot) ning müüja on valmis saatma selle ostjale ükskõik kuhu terves maailmas.