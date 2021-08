Joogaõpetaja ja kirjanik Pamela Maran alias Sleeping Yogini tegi oma ühismeedia kontol valusa postituse. Ta on seda lugu üle aasta endas hoidnud ja selle üle mõelnud, et saada selgust ja arusaamist. Nüüd on ta valmis, et sellest avalikult rääkida. Lugu sellest, kuidas teda peaaegu vägistati.