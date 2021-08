MALLUKA REAGEERING ROBERT SARVE NÕUDELE ⟩ Miks ei või naine öelda, et mees, kes tahab oma m...i talle tisside vahele pista, on rõve?

Mariann alustas oma live tulise küsimusega: «Miks on naised nagu mingi alamrass, kellele võib kõike öelda ja kui ma midagi vastu ütlen, olen skandaalitseja? Ütlen ausalt, ma olen selliseid nilbe sisuga kirju saanud ennegi, aga mis siis.»



Mariann jätkab: «Paljud on saanud. Kas see on meeldiv tunne? Ei, see on rõve! Aga ma ei lähe ju andma iga inimest kohtusse, kes midagi rämedat kirjutab. Aga tuleb välja, peaksin ja see on ainuke adekvaatne asi, mida ma teha saaksin. Ma ei tohi avalikult seda kirja saatjat häbistada, sest muidu olen skandaalitseja! Äkki mul on päevad? Äkki mul hormoonid kõiguvad?» tulistab blogija. «Peaksin olema allaheitlik ja alandlik, et aitäh, hea härra! Sa tahad oma m***i mulle tisside vahele panna? Aitäh, see on ju puhta kompliment! Mina, vana risu ja kolme lapse ema, ma olen tänulik, et keegi oma kehaosi mulle kuskile üldse toppida tahab!»