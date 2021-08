Salapäraselt majja ilmunud kleit peaaegu hävitas perekonna

Mees kirjeldas, kuidas ärritunud ja õnnetu naine marssis magamistuppa, käes üks kleit ja päris mehe käest nõudlikult aru, kust selline rõivatükk nende majja on sattunud. Mees küsis: «Kas see polegi sinu oma?» See vastus vaid valas õli tulle, kuna naised tunnevad oma garderoobi väga hästi, pealegi polnud tegu suurusnumbriga, mida naine ise kandis.

Loo postitaja sõnul ei petnud ta oma naist, kuid olukorda illustreerivad faktid veensid naist vastupidises. Mees rõhutas foorumis, et tal polnud aimugi, kust see kleit nende majja sattus, neil polnud isegi külalisi käinud. Ta pakkus naisele välja versiooni, et kleit võis majja sattuda lapse lasteaiast toodud musta pesuga, kuid see polnud naise jaoks piisavalt tõenäoline ja ta ei muutnud meelt, et mees on teda petnud.