Poola olümpiahõbe müüb oma medali väga südamlikul põhjusel

Andrejczyk ütles: «Mul ei läinud kaua aega otsustamiseks, et see on õige asi mida toetada ja otsustasingi oma medali oksjonile panna.»

Kõnealusel poisil nimega Milosz on harvaesinev südame- ja veresoonkonnahaigus, mis tähendab, et tema kopsuveenid ei tööta korralikult. Lapse peamine ellujäämislootus on kallis operatsioon, mis on saadaval ainult USA -s.