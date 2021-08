Kui keegi on oma südame partnerile väga sügavalt avanud, võib olla pärast suhte lõppemist üsna keeruline edasi minna. Mõne jaoks on see lihtsam, teise jaoks võib kuluda aastaid, enne kui pähe hakkab mahtuma mõte uuest võimalikust partnerist. Ei maksa tunda häbi, kui mõtled oma ekspartnerist endiselt heldimusega ning ei suuda uskuda, et teie unistus purunes. Võta see aeg, mida vajad, ning tunneta kõik kehasse kinni jäänud tunded rahulikult läbi ja lase neil vabaneda.