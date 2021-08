Arstid eemaldasid tüdruku kõhust õõvastava, 1,5 kilogrammise leiu

Juuksepuntra tõttu ei saanud tüdruk süüa ega keha toitaineid omastada. Tüdruku pere polnud teadlik, et viimased kaks aastat on laps kannatanud haruldase sündroomi all ning oma juukseid söönud. Arstid diagnoosisid teismelisel Rapuntzeli sündroomi: häire, mille korral on kinnisidee oma juukseid süüa. Arstide sõnul on maailmas tänaseks registreeritud vaid 65 sellist juhtumit.