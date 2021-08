President Kersti Kaljulaid sai taaskord ristiemaks

Ja me teame, et kui me kliimakatastroofiga võitluses järgmisel paaril aastakümnel edu ei saavuta, võib juba olla lootusetult hilja. On täiesti võimalik, et Golfi hoovus, mis meid siin Põhja-Euroopas ilusti soojendanud on, lõpetab siis sellisel kujul me kütmise ning Soome laht polegi enam laevatatav. Eks neid erinevaid stsenaariume kliimakatastroofi järjest pintseldama jäädagi, aga sellest olulisem on, et iga inimene, iga ettevõte, iga riik mõtleks – ja ka tegutseks – selle nimel, et kliimasoojenemist pidurdada.