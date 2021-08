NÄDALAVAHETUS EESTIS ⟩ Haapsalus ootab HÕFF; kalasõbrad võtku suund Hiiumaale, unetud aga Pärnusse

Suvel valgub pealinn tihtipeale inimestest tühjaks, aga nüüd on jälle põhjus suund Tallinna poole võtta – neljapäevast pühapäevani toimuvad Vanalinna Päevad . Seekord on teemaks «Lood ja legendid». Nelja päeva jooksul toimuvad mitmesugused tasuta muusika-, teatri-, kunsti- ja spordisündmused. Nii väikesed kui suured saavad põigata vanalinna hoovidesse, tutvuda pidustuste kaudu Tallinna pika ja muljetavaldava ajalooga ja võtta osa erinevatest tegevustest.

Kesk-Eestisse kogunevad aga need, kel on asjast oma arvamus või soovivad seda alles kujundama hakata – reedel ja laupäeval toimub Arvamusfestival , kuhu on oodatud kõik ärksa meelega eestimaalased, et avalikku debatti jõuaks rohkemate inimeste hääli ja erinevaid arvamusi!

Kui piisavalt söödud ja tantsitud, võta ette HÕFF (Haapsalu Õudus- ja Fantaasiafilmide Festival). Õudusfilmide üritusi korraldatakse ka lähiriikides, kuid võrreldes teiste riikide on Haapsalu oma klass kõrgem: HÕFF asetab rõhu kvaliteetsele programmile - näidates maailma mainekamate žanrifestivalide paremikku ning auhinnatud filme, mida ei ole varem Eestis kinos näidatud ning tõenäoliselt ei jõua need ka levisse.

Setomaal toimub laupäeval ja pühapäeva kostipäiv, kus ootavad külla talud ja kodud, tootmishooned ja hoopiski ootamatud kohakesed, et kaugelt ja lähedalt tulnuid hea ja paremaga kostitada. See on suurepärane võimalus tutvuda kohaliku köögiga: sõir, suulliim, kikkaseenepiirak ja muu selline kraam on kohvikutes au sees. Pühapäeval on kohvikutes peräpütüpäiv ehk pakutakse seda, mis veel pakkuda on.