UURING ⟩ Just neil teemadel soovivad eestlased esimesel kohtingul rääkida

Kas sa teadsid, et inimesed on juba loodud nii, et nad soovivad enim endast rääkida? Nii et tegelikult piisab, kui tunned teise poole vastu siirast huvi, sest nii jätkub juttu kauemaks teie mõlema jaoks, kuna saate enda mõtteid jagada. Kuid ära unusta, et ainult endast rääkimine edasi ei vii – vestlus on siiski mõlemapoolne.