Üks viis oma käesoleva perioodi kohta informatsiooni saada on vaadata, millise numbri vibratsioonis me praegust aastat kogeme. Selleks tuleb uurida oma isiklikku aastat, mille numbrilise väärtuse leidmiseks tuleb liita käesolevale aastale oma sünnipäev ja -kuu. Näiteks 17.02 sündinud inimene kogeb aastat 2021 järgmiselt: 1+7+0+2+2+0+2+1 = 15 = 1+5 = 6. Tema isiklik aasta on 6. Kui saadud kahekohaline arv koosneb kahest samast arvust (11, 22, 33, 44), siis need jäetakse sellisele kujule ning neid käsitletakse meisterarvudena, mil inimesele seatud nõudmised on suuremad, kuid suurem on ka potentsiaal.