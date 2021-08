«Märgatud Tallinnas» Facebooki kontol on armas postitus, kus staažikas kaugliini bussijuht tänab kaht reisijat millegi harukordse eest.

Bussijuht rõõmustab, et noorpaar tuli tagasi bussi, et ära viia oma mahaununenud prügi. Väike ja lihtne asi, aga selgub, et üldse mitte tavapärane.