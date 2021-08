Tantraguru Margus Sarmet: 5 nippi algajale, kuidas tantraga algust teha

Koge, kuidas on alasti ujuda rabajärves (ilma pigistavate naftast tehtud ujumisriieteta) või kuidas on lubada omale nädalane taimetoidu või lausa toortoidu dieet. Kuidas on seksida valges toas ja teki peal ning avatud aknaga. Kuidas on riietuda selliselt, nagu sul on mugav ja hea. Kuidas on kaine peaga tantsida…kuula oma keha.