Ma ei taha elada ühiskonnas, kus valesti käitujal on teadmine, et ta võib teha mis tahab, sest see pole kellegi asi. Ma ei taha elada ühiskonnas, kus ohvril on signaal, et kedagi ei huvita ja kõik elavad oma elu. Katkiseid hingi ei ole vaja enesekesksusega juurde tekitada.