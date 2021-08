Muutuva maailma keskel on paljud naised aina enam keskendunud oma karjäärile ning investeerivad rohkem aega ja raha pigem endasse. Kui mõni naine on otsustanud, et ta ei soovi lapsi saada, on ühiskond alati meelde tuletamas tema «tõelist bioloogilist eesmärki» ehk siis laste sünnitamist.