«Paljud moetööstused jätavad mulje, nagu oleksid hakanud vastutust võtma, kulutades kosmilisi summasid jätkusuutlikele, eetilistele ja kliimaneutraalse reklaamikampaaniatele. Kuid olgem ausad, see pole muud kui puhas rohepesu. Te ei saa toota massi ja olla samal ajal jätkusuutlik. See on üks paljudest põhjustest, miks peame süsteemi muutma,» rääkis Thunberg.