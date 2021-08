MERKUUR SISENEB NEITSISSE ⟩ See on selgemeelne aeg, mil leiad lahendused ja puuduvad lülid!

Sel perioodil meie mõtlemis- ja analüüsivõime süveneb ning suudame kergemini tuvastada vigu oma senistes mõtte- ja tegevusprotsessides. Neitsile on omane, et ta näitab kätte, kus midagi on valesti, et me saaksime sellega tegeleda ja oma vead parandada. Neitsi suunab meid alati parem, tõhusam ja produktiivsem olema.