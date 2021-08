11. maja astroloogias näitab, milliseid sõpru me tõmbame ning millised on meie tulevikuvisioonid ja omadused, läbi mille toome ühiskonda oma kõrgema panuse. Uuri, mida räägib sinu kohta su 11. maja.

Astroloogilise sünnikaardi 11. sektor ehk 11. maja resoneerub Veevalaja sodiaagimärgiga ning selle loomulikuks valitsejaks on Uraan. See piirkond meie sünnikaardis tähistab eluvaldkonda, milles avalduvad meie tulevikuvisioonid, soovid ja unistused ning kollektiivid, kogukonnad ja sõpraderingid, kes jagavad meiega sarnaseid uskumusi ja väärtuseid. Läbi 11. maja tegeleme teemadega, mis toovad kasu ühiskonnale ja inimkonnale ning aitavad luua paremat tulevikku meile kõigile. 11. maja aitab meil tunda inspiratsiooni ja näha kaugemale, kui see, millega parajasti silmitsi seisame.