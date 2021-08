Üle 360 iluopi sooritanud naisel on pool nägu halvatud

Glamuurikaunitar on läbinud 18 rindade suurendamise operatsiooni, 11 rinoplastikat ehk nina korrigeerivat lõikust, tuharate suurendamise, ribide eemaldamise, kogu keha rasvaimu, näo tõstmise, silmade tõstmise, huulte suurendamise ja muud protseduurid.

Pärast kõiki neid korrigeerimisi peab naine regulaarselt külastama kosmeetikut, et vältida varasemate operatsioonide negatiivseid tagajärgi. «Ükskord näo tõstmise ajal lõigati ühte mu näolihasesse ja see ei tööta enam nii nagu peab. Sellest ajast alates pean iga kuue kuu tagant tegema Botoxi süste, et mu nägu ei vajuks alla ning ma ei näeks välja nagu insuldi läbielanu.»