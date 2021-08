Rahaahne tütar, kes raha nimel eriti võika teo korda saatis

54-aastane Jeanie Pike koos oma 73-aastase ema Gloriaga. Kõrvalmajas elav Gloria vend George Meness kutsus 21. juulil õe majja politsei, sest polnud oma õde alates 2020. aasta augustist näinud. George teadis, et ta õde põeb rinnavähki, seda kummalisem tundus Jeanie väide, et ema on kolinud kellegi sõbra juurde, kelle nime ja kontakte ta ei tea.