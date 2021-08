Elise: teistel on vist palju raskem harjuda mõttega, et mina olen vegan

Elise kirjeldab oma teist nädalat järgmiselt:

«Kahe veganluse nädalaga on mõned asjad muutunud lihtsamaks ja mõned hoopis raskemaks. Üks asi, mida kogu aeg märkan, on see, et teistel on vist palju raskem harjuda selle mõttega, et mina olen vegan, kui mul endal. Igas seltskonnas tuleb see alati teemaks ja muretsetakse väga palju, eriti kui tuleb välja, et ka näiteks juustu, võid ja jogurtit ei saa süüa!

Öeldakse tihti ka seda, et midagi ju ei juhtu, kui ühe tüki midagi võtad. Ja siis peab jälle seletama, et muidugi ei juhtu, aga asi on ju põhimõttes ja ma teen seda ainult enda jaoks. Sest ega keegi pole mingeid karistusi peale pannud. Selliste pidulaudade taga on mul tavaliselt umbes kaks sekundit peas väike hääl, kes ütleb: «Ooo, tahaks kõikeeee!» Aga kohe, kui jõuan mõelda, et toimumas on väljakutse, kaob see hääl kohe ära ja tagasi ei tule. Ja see, et teised midagi minu ees söövad, ei häiri mind üldse.

Poes käimine on muutunud natuke lihtsamaks, kuna on selgem, mida tohib osta ja mida mitte. Küll on tekitanud mulle peavalu igasugused koostisained, millest ma reaalselt midagi ei tea, näiteks lõssipulber. Ja siis läheb jälle suur osa poeskäigu ajast guugeldamise peale. Küll aga leidsin poest näiteks veganitele sobivad kartulisalati, makaronisalati ning kiirnuudlid, mis on küll lihtsad, aga head! Selle nädala parim snäkk on olnud näkileivad NOA läätse ja karri hummusega.

Sellel nädalal katsetasin ise köögis rohkem. Meie selle nädala lemmikud olid ise tehtud vahvlid, Napoleoni kook ja Chana masala kikerhernekarri. Praegu on hea aeg veganluseks, sest vanaemadelt saab kogu aeg erinevaid värskeid aedvilju ja muud kraami. Järgmise nädala lõpp läheb natukene keeruliseks, kuna lähme kolmepäevasele rabamatkale. Siis peab väga täpselt ette mõtlema, mis toitu kaasa võtta, et ei juhtuks nii nagu eelmise nädala muusikafestivalil.

FOTO: Erakogu

Väljas söömise koha pealt natuke ka – kindlasti on paljudel söögikohtadel võimalik vegantoitude valdkonnas areneda. Sellel nädalal oli kaks olukorda, kus valikus ei olnudki mulle midagi muud peale küüslauguleibade ja friikartulite. Küll aga tooksin välja väga hea vegansushi, mida sõime Tabasalu Sushi & Burger restos, ning lubasin endale pärast külma ja vihmast hommikust ratsutamist ühe oma lemmiku – Veg Machine’i Beyond smäsh burgeri. Samuti jagati minuga nippi, kuidas tellida veganburgerit Burger Kingist. Lihtsalt telli rebel whopper ilma majoneesita ja ongi olemas!

Vegan sushi. FOTO: Erakogu

Vegan väljakutses osalejana saan iga nädal uudiskirju huvitavate retseptide, aga ka soovituste ja huvitavate tähelepanekutega. Sellel nädalal räägiti veganluse ja tervisega seotud kasuteguritest, näiteks kuidas vegan toitumine mõjub positiivselt südame tervisele.

Aga tore on see, et põhimõtteliselt kõikidele toitudele on olemas vegan alternatiivid, kas või näiteks Bolognese kastmele, lasanjele ja vahvlitele. Oma tervise koha pealt nii palju, et mulle tundub, et nendes vegantoitudes, mida mina praegu söön, on üldiselt vähem kaloreid. Olen tähele pannud, et kuigi ma söön rohkem kui varem, on kõht rohkem tühi. Ja tühi kõht viib kuidagi rohkem tuju ära kui varem. Ehk siis järgmisel nädalal peaksin sellel teemal rohkem silma peal hoidma ja loodetavasti keha harjub ka rohkem teistsuguse toitumisega.»

Kuidas Elisel kolmandal nädalal veganina läheb, saad lugeda juba 17. augustil.