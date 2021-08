Progresseerunud Päike kirjeldab meie sisemist pidevalt kasvavat ja küpsevat identiteeti ning see muudab elu jooksul mõnel korral sodiaagimärki, tähistades tohutuid muutusi meie sisemises motivatsioonis ja identiteedis. Uuri, millises sodiaagimärgis on sinu progresseerunud Päike.

Progresseerunud sünnikaart on üks astroloogia imelisi tööriistu, mis näitab, kuidas me oma elus areneme ja küpseme, ning kelleks ja milliseks me oleme pidevalt saamas. Tavaline sünnikaart näitab, kellena me siia ellu sisenesime ja see algne muster jääb alati meiega, kuid elukogemus muudab, teritab ja lihvib meid.