Rahvalehes kirjutati 1936. aastal : «Würzburgi Linnateatri andekaim näitlejanna Rita Graun on pärit Moskvast. Seal ta sündis ja veetis ka esimesed muretud noorusaastad. Olgu täheldatud, et Rita Graun on ta lavanimi. See on tuletatud lühend ta sünninimest Margarethe Grünbaum.»