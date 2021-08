USKUMATU ⟩ Juuksur paljastab: pesen oma juukseid vaid kord kahe kuu tagant

Paljud juuksurid soovitavad oma kiharaid šampooniga pesta üks või kaks korda nädalas. Üks juukseekspert aga usub, et ka seda on liiga palju. Austraalia juuksur Michelle Dennis üllatas paljusid oma fänne, paljastades, et tema peseb juukseid vaid ühe korra kahe kuu jooksul.